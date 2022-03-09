Жителям Уфы напомнили о правилах поведения во время паводка

Как защитить себя во время паводка и не допустить пожара – рассказали специалисты МЧС, Управления пожарной охраны и Управления гражданской защиты. На потенциально опасных территориях прошли профилактические рейды.

За более чем треть века Владимир Михайлович уже выучил, при какой погоде и как поведет себя расположенное по соседству озеро. Гидрометеорологи точные прогнозы еще не дают, а он, на правах старожила подтопляемой территории, осторожно делает свои предположения.

Но лучше лишний раз перестраховаться, считает пенсионер. Так что уже начинает убирать с участка деревянные предметы. А ближе к паводку на второй этаж поднимет и любимых котов. О правилах поведения напоминают и специалисты пожарной охраны.

Многие жители уже сами могут ходить по домам с инструктажем. Лодки, надеются, расчехлять не придётся.

Сотрудники МЧС также напоминают и о противопожарных правилах: не использовать кухонную плиту как сушилку для одежды, не оставлять маленьких детей одних, а электрические приборы включенными.