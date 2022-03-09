В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина погибла в больнице

В Бирске произошёл крупный пожар. В инциденте есть погибшие.

Фото №1 - В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина погибла в больнице

Возгорание зафиксировано в двухэтажном кирпичном доме по улице Чернышевского. Как сообщает пресс-служба МЧС, из зоны воздействия опасных факторов экстренно эвакуировали 12 человек. Среди них была 75-летняя женщина, которой потребовалась помощь врачей.

К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшую. После проведения реанимационных действий врачи констатировали смерть пенсионерки. Причины пожара предстоит установить.

Фото: МЧС по РБ. 

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