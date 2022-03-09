В Башкирии сократят количество коек для ковид-пациентов

В Башкирии принято решение сократить количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве сегодня, 9 марта.

По последним данным, в стационарах республики находятся 263 ковид-пациента в состоянии средней степени тяжести. При этом 28 пациентов — в отделении интенсивной терапии. В Башкирии открыто более 3000 коек для заболевших коронавирусом. Коечный фонд заполнен на 59%.