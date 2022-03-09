Башкирии построят логистический центр компании OZON

Как сообщили в правительстве республики, инвестор намерен вложить в проект около 2 млрд рублей. Он получит налоговые льготы и господдержку. Реализация проекта позволит увеличить количество локальных продавцов и предоставит им возможность пользоваться логистической инфраструктурой маркетплейса в республике, сообщили в кабмине.