Башкирии построят логистический центр компании OZON

В Благовещенском районе появится логистический комплекс компанииOZON. Там будут организованы услуги приёмки, хранения, комплектации, упаковки и отгрузки товаров.
Как сообщили в правительстве республики, инвестор намерен вложить в проект около 2 млрд рублей. Он получит налоговые льготы и господдержку. Реализация проекта позволит увеличить количество локальных продавцов и предоставит им возможность пользоваться логистической инфраструктурой маркетплейса в республике, сообщили в кабмине.
Ввести в строй логистический комплекс планируют в течение шести лет. В нем будут трудиться 1400 рабочих.