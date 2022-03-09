В Уфе местный житель упал с крутого обрыва

34-летний уфимец в районе садового товарищества «Агидель» шёл к другу вдоль берега реки Белой. В один момент он оступился и упал с крутого берега вниз. Самостоятельно встать он не смог. Мужчине удалось обратиться за помощью к спасателям и своему другу.