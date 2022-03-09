В Уфе местный житель упал с крутого обрыва

Накануне, 8 марта, в шесть часов вечера спасатели Уфы пришли на помощь местному жителю. Подробности случившегося сообщает Управление гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе местный житель упал с крутого обрыва

34-летний уфимец в районе садового товарищества «Агидель» шёл к другу вдоль берега реки Белой. В один момент он оступился и упал с крутого берега вниз. Самостоятельно встать он не смог. Мужчине удалось обратиться за помощью к спасателям и своему другу.

Оказалось, пострадавший сломал ногу. Спасатели наложили шину, а после транспортировали мужчину наверх, где передали медикам.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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