В Уфе местный житель упал с крутого обрыва

Накануне, 8 марта, в шесть часов вечера спасатели Уфы пришли на помощь местному жителю. Подробности случившегося сообщает Управление гражданской защиты.
34-летний уфимец в районе садового товарищества «Агидель» шёл к другу вдоль берега реки Белой. В один момент он оступился и упал с крутого берега вниз. Самостоятельно встать он не смог. Мужчине удалось обратиться за помощью к спасателям и своему другу.
Оказалось, пострадавший сломал ногу. Спасатели наложили шину, а после транспортировали мужчину наверх, где передали медикам.
Фото: УГЗ г. Уфы.