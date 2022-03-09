Ректор БГМУ поздравил с 8 Марта врача с 70-летним стажем

В гости к организатору детской хирургии республики. Ректор БГМУ поздравил с Международным женским праздником Мунавару Мавлютову. Старейший педиатр Башкортостана имеет 70 лет трудового стажа в качестве хирурга и преподавателя БГМУ.

В свои 98 лет она не остается в стороне от науки. Мунавара Мавлютова – активный член Медицинской палаты республики, она до сих пор помогает аспирантам в правке статей.

Каждая такая встреча – учеба для нас, это возможность окунуться в такие пласты наших традиций, научных традиций, врачебных традиций и просто пообщаться с мудрым и очень доброжелательным человеком. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Доктор медицинских наук, отличник здравоохранения Мунавара Мавлютова является автором свыше 170 научных трудов. Под ее руководством были разработаны и внедрены в практику более 60 новых методов диагностики и лечения больных.