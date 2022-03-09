В Уфе прошли два крупных турнира по бадминтону

Сразу два крупных турнира по бадминтону прошли в Уфе. Сначала на корты вышли юноши, которые участвовали в первых соревнованиях памяти заслуженного работника физической культуры республики Дарвина Закирьяновича Валеева. Следом во всероссийских рейтинговых соревнованиях сыграли сильнейшие бадминтонисты из Башкортостана и других регионов России. Среди них были и чемпионы Европы по бадминтону.
Прошлый год выдался триумфальным для уфимской спортсменки Алины Давлетовой. В мае вместе с Родионом Алимовым они стали чемпионами Европы по бадминтону в миксте впервые в истории российского спорта, а в декабре остановились в шаге от медалей на чемпионате мира. На соревнованиях в Уфе Алина сменила партнёра по миксту. Выступала вместе с Никитой Лемешко, в итоге спортсмены завоевали серебро. Зато не было равных Алине Давлетовой в женском парном разряде, где она выступала с Евгенией Косецкой.
Хорошо выступили на турнире спортсмены из Татарстана, которые традиционно активно участвуют в башкирских соревнованиях. В одиночном мужском и женском разрядах весь подиум завоевали бадминтонисты из соседней республики. Среди них Амир Хамидуллин. Он принимал участие во всех трёх категориях уфимского турнира и сумел взять бронзу в личном разряде.
В турнире принял участие 81 бадминтонист, среди которых было 14 мастеров спорта. Соревнования были рейтинговыми, они были важны для дальнейшего удачного посева на Кубке и чемпионате России. А тремя днями ранее завершился турнир памяти Дарвина Валеева среди спортсменов не старше 13 лет.
Около 100 человек на прошедших соревнованиях представляли нашу республику. Больше 30 спортсменов приехало из Нижнего Новгорода.
Впереди у бадминтонистов первенство России до 18 лет. Оно пройдет в Санкт-Петербурге через неделю. По результатам этих стартов будет сформирована сборная России.