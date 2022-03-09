В Уфе прошли два крупных турнира по бадминтону

Сразу два крупных турнира по бадминтону прошли в Уфе. Сначала на корты вышли юноши, которые участвовали в первых соревнованиях памяти заслуженного работника физической культуры республики Дарвина Закирьяновича Валеева. Следом во всероссийских рейтинговых соревнованиях сыграли сильнейшие бадминтонисты из Башкортостана и других регионов России. Среди них были и чемпионы Европы по бадминтону.

Прошлый год выдался триумфальным для уфимской спортсменки Алины Давлетовой. В мае вместе с Родионом Алимовым они стали чемпионами Европы по бадминтону в миксте впервые в истории российского спорта, а в декабре остановились в шаге от медалей на чемпионате мира. На соревнованиях в Уфе Алина сменила партнёра по миксту. Выступала вместе с Никитой Лемешко, в итоге спортсмены завоевали серебро. Зато не было равных Алине Давлетовой в женском парном разряде, где она выступала с Евгенией Косецкой.

Развивается бадминтон с каждым годом всё лучше и лучше. У Татарстана много ребят талантливых, наши ребята суперские, уровень хороший, игроков много. Все борются как могут. Алина Давлетова, чемпионка Европы по бадминтону

Хорошо выступили на турнире спортсмены из Татарстана, которые традиционно активно участвуют в башкирских соревнованиях. В одиночном мужском и женском разрядах весь подиум завоевали бадминтонисты из соседней республики. Среди них Амир Хамидуллин. Он принимал участие во всех трёх категориях уфимского турнира и сумел взять бронзу в личном разряде.

Сейчас здесь очень много молодых спортсменов, они быстро развиваются, уровень игры их растёт. Они уже стараются давать отпор нам, но главный конкурент для меня – это Сергей Сирант, чемпион России. Амир Хамидуллин, бронзовый призёр соревнований

В турнире принял участие 81 бадминтонист, среди которых было 14 мастеров спорта. Соревнования были рейтинговыми, они были важны для дальнейшего удачного посева на Кубке и чемпионате России. А тремя днями ранее завершился турнир памяти Дарвина Валеева среди спортсменов не старше 13 лет.

Спортсмены у нас одни из сильнейших не только в республике, но и в России. Тут четыре возрастные категории, в каждой категории есть наши, как и у Республики Башкортостан. Игорь Назаров, старший тренер сборной Республики Татарстан

Около 100 человек на прошедших соревнованиях представляли нашу республику. Больше 30 спортсменов приехало из Нижнего Новгорода.

У нас в городе бадминтон популярен. Очень много секций и площадок. Олеся Соломина, участница соревнований /Нижний Новгород/