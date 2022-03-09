В Башкирии пройдет первенство России по греко-римской борьбе

Октябрьский примет первенство России до 18 лет по греко-римской борьбе. Соревнования пройдут с 13 по 18 марта. В турнире примут участие порядка 300 юниоров со всей страны, которые выявят сильнейших в 12 весовых категориях. Октябрьский уже не в первый раз принимает различные соревнования по греко-римской борьбе, поэтому организаторы уверены, что турнир пройдёт на высоком уровне.
В составе сборной Башкортостана к первенству России готовятся 24 спортсмена. Среди них и 14-летний Илья Кандалин, который будет одним из самых юных участников соревнований. В прошлом году Кандалин стал бронзовым призёром первенства Европы. А в январе Илья в весовой категории до 48 килограммов стал сильнейшим на первенстве Приволжского федерального округа.