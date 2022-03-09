В Башкирии пройдет первенство России по греко-римской борьбе

Состав хороший, ребята заряжены, смотря на их состояние во время тренировки, я вижу, что они хотят бороться. Нет такого, чтобы не было желания или как выжатый лимон. Все молодцы, сегодня у нас последний ударный день.

Дамир Ахмедзянов, старший тренер ГБУ СШОР по спортивной борьбе