В Башкирии пройдет первенство России по греко-римской борьбе

Октябрьский примет первенство России до 18 лет по греко-римской борьбе. Соревнования пройдут с 13 по 18 марта. В турнире примут участие порядка 300 юниоров со всей страны, которые выявят сильнейших в 12 весовых категориях. Октябрьский уже не в первый раз принимает различные соревнования по греко-римской борьбе, поэтому организаторы уверены, что турнир пройдёт на высоком уровне.

Эти соревнования мы взяли в Октябрьский, потому что в своё время тоже часто брали, в том числе Детские спортивные игры, где выиграл Карипов.

Венер Гайнуллин, почётный вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Состав хороший, ребята заряжены, смотря на их состояние во время тренировки, я вижу, что они хотят бороться. Нет такого, чтобы не было желания или как выжатый лимон. Все молодцы, сегодня у нас последний ударный день.

Дамир Ахмедзянов, старший тренер ГБУ СШОР по спортивной борьбе

В составе сборной Башкортостана к первенству России готовятся 24 спортсмена. Среди них и 14-летний Илья Кандалин, который будет одним из самых юных участников соревнований. В прошлом году Кандалин стал бронзовым призёром первенства Европы. А в январе Илья в весовой категории до 48 килограммов стал сильнейшим на первенстве Приволжского федерального округа.

Ошибки после того чемпионата Европы уже исправил, в этом году хотелось бы ещё раз поехать на Европу и мир, исправить ошибки и победить всех.

Илья Кандалин, призёр первенства Европы по греко-римской борьбе
Пенальти
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