Спортсмены из Башкирии завоевали медали первенства по греко-римской борьбе в Самаре

Данила Назаров в весовой категории до 67 завершил схватку досрочно. В весе до 82 килограммов в 1/16 финала встретились два атлета из республики. Алан Амриев одолел Тамаза Дотки и прошел дальше. В малом финале он встретился с Басханом Саидовым, который также представляет Башкортостан.