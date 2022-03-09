В Башкирии вновь запускают программу туристического кешбэка

На первом этапе туристического кешбэка в 2022 году с 18 января по 28 февраля им воспользовались 800 тысяч россиян, которым в общей сложности вернулось порядка 2,9 млрд рублей. Напомним, с начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн жителей России. Они приобрели туров и проживаний в отелях более чем на 34 млрд рублей. Возврат на карты составил 6,7 млрд рублей.