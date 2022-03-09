Что говорят врачи про новые больницы в Башкирии

Хорошо, что Радий Фаритович не останавливается ни на секунду в развитии и укреплении системы здравоохранения Башкирии. Я ведь сужу по мелочам, по близости к человеку. Помню, как мы в свое время вели приемы людей - из всех инструментов фонендоскоп и термометр. Еще несколько лет назад нередко случалось так, что и воды не было, и отопления не было. И это в самом востребованном первичном звене здравоохранения! Но за последние пару лет все поменялось – и ремонт сделали, и воду подвели, и отопление появилось, и новое оборудование — совсем другое отношение. Так происходит в ФАПах, в медицинских модулях, в больницах и поликлиниках по всей Башкирии.

Рамиля Исмагилова, председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик»