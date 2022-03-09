Что говорят врачи про новые больницы в Башкирии

В Башкирии весной 2022 года появятся два новых ковид-госпиталя. Один из них – в Туймазах – появится уже на этой неделе, 11 марта. Ещё один инфекционный центр возведут в начале апреля. Первых пациентов новые медицинские учреждения примут через неделю после открытия. А пока медики Башкирии поделились впечатлениями с корреспондентами ИА «Башинформ» о крупных постройках в регионе.
Открытие новых ковид-госпиталей показывает, прежде всего, отношение руководства региона к сложной ситуации, когда в стране оказалась пандемия, катастрофически не хватает коечных мест в здравоохранении. На все это требуются большие деньги, но, несмотря на все трудности, для этого направления руководство республики находит финансы. Многие опасаются, а что будем, мол, делать, когда пандемия закончится? Конечно же, ковид-госпитали не будут пустовать. Достаточно будет применить эти модули для развертывания в них других разных отделений. Наша республика оказала пример для всей страны, к нам приезжают люди из других регионов по обмену опытом. Известно, что в разных регионах именно по нашей технологии строятся ковид-госпитали.Марсель Туйгунов, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Башкирского государственного медицинского университета, д. м. н., профессор
За последние три года в области здравоохранения сделано и построено беспрецедентно много, никогда столько не строили. Борьба с пандемией потребовала очень много финансовых, материальных, людских ресурсов, но система здравоохранения устояла и дальше развивается. Помимо коронавирусных госпиталей, в Уфе завершается строительство кардиохирургического комплекса, в Учалах - строительство хирургического корпуса, построены детские поликлиники в Туймазах, Дюртюлях, проводили капитальные ремонты в очень многих поликлиниках. И все это при ограниченных ресурсах во время пандемии.Виль Тимербулатов, прославленный хирург, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН
Радий Хабиров с первых дней своего руководства республикой уделяет большое внимание нашему юго-восточному региону, особенно здоровью граждан. Наши больницы обеспечены современным медицинским оборудованием, мы получаем новые машины скорой помощи, в рекордные сроки построен новый высокотехнологичный медицинский центр. Это будет не только инфекционный госпиталь, но и терапевтическое отделение, лабораторная диагностика и многое другое. Здесь будет работать 248 человек, в том числе врачи узкой специализации. Особенно важно, что обслуживать он будет жителей всего Зауралья.Радик Надыргулов, врач Сибайской Центральной городской больницы
Хорошо, что Радий Фаритович не останавливается ни на секунду в развитии и укреплении системы здравоохранения Башкирии. Я ведь сужу по мелочам, по близости к человеку. Помню, как мы в свое время вели приемы людей - из всех инструментов фонендоскоп и термометр. Еще несколько лет назад нередко случалось так, что и воды не было, и отопления не было. И это в самом востребованном первичном звене здравоохранения! Но за последние пару лет все поменялось – и ремонт сделали, и воду подвели, и отопление появилось, и новое оборудование — совсем другое отношение. Так происходит в ФАПах, в медицинских модулях, в больницах и поликлиниках по всей Башкирии.Рамиля Исмагилова, председатель отраслевого Республиканского совета ветеранов и пенсионеров работников здравоохранения «Медик»