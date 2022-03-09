Радий Хабиров о возвращении туристов на родину: «Мы своих не бросаем»

Возвращение туристов на родину, весенне-полевые работы и реализация нацпроектов. Вот основные темы, которые обсудили на оперативном совещании в правительстве. Большинство вопросов рассматривались через призму зарубежных санкций, которые так или иначе коснулись почти всех сфер. Речь зашла и о замещении иностранных компаний, в том числе «Макдоналдса», который может покинуть внутренний рынок.

Великобритания, Германия и еще ряд европейских государств – именно оттуда поступала основная часть звонков от туристов в республиканский оперштаб по поводу возвращения на родину. Сейчас сделать это возможно через третьи страны, которые не закрывали авиасообщение для России, к примеру, через Турцию, Арабские Эмираты или Азербайджан. За границей находятся еще порядка 760 человек, которых должны доставить в республику вывозными рейсами уже 12 марта.

Важно, чтобы жители республики, которые находятся за границей, понимали, куда можно обратиться за помощью. Пока всех, кто хочет, не вывезем – не остановимся. Мы своих не бросаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы призываем наших граждан возвращаться как можно скорее любыми возможными и открытыми способами, потому что если истечет срок визы, будут сложности при выезде, и придется подключаться консульским и другим дипломатическим организациям РФ за границей и решать эти вопросы, а они решаются небыстро. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Не за горами и начало весенне-полевых полевых работ, которые в этом году будут стоить на 25% дороже. Всего на это потребуется свыше 20 млрд рублей. Из-за погодных условий в не очень хорошем состоянии оказались озимые культуры. Часть площадей придется перезасевать. Аграрии намерены увеличить объемы кукурузы, гречихи, сои, свёклы, льна и кормовых культур. В планах собрать около 4 млн тонн зерновых. Во время выступления вице-премьер Ильшат Фазрахманов затронул тему антикризисных мер и импортозамещения. В республике есть сети, которые готовы заменить ушедших с внутреннего рынка американцев.

Особое внимание следует уделить развитию пищевой промышленности. Местные сети ресторанов быстрого питания, работающие на сырье республиканских производителей, могут практически полностью заместить уходящие с российского рынка иностранные компании. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

98% овощных семян на сегодня – зарубежные. Если производители откажутся поставлять их в Россию, потребность также могут перекрыть местные аналоги.

На содержание автомобильных дорог в текущем году региональным бюджетом предусмотрено 5,7 млрд рублей. Будет продолжена работа по так называемой оцифровке ям, которую должны завершить до 15 мая. А до середины июня все эти дефекты должны будут устранить.

Эту работу мы налаживали три года и не должны допустить снижения темпов. Также очень важно, чтобы все работы по нашим большим проектам – трассе Бирск – Тастуба – Сатка, Восточному выезду из Уфы, строительству и ремонту дорог – были реализованы в полном объёме. Это очень важно. Люди ждут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В правительстве подвели итоги реализации национальных проектов в 2021 году и рассказали о планах на текущий. Так, будет построено 44 модульных ФАПа, закуплено свыше полутора тысяч единиц высококлассного медоборудования. Чиновники намерены расселить более 20,5 тыс. кв. м аварийного жилья, благоустроить 122 общественные территории. Будут построены новые больницы, школы и не только.

В этом году на реализацию нацпроектов предусмотрено порядка 37 млрд рублей, из них 27,5 млрд – из федерального бюджета. Это практически на 40% больше, чем в прошлом году. Илшат Тажитдинов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан