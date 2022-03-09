Радий Хабиров о возвращении туристов на родину: «Мы своих не бросаем»

Возвращение туристов на родину, весенне-полевые работы и реализация нацпроектов. Вот основные темы, которые обсудили на оперативном совещании в правительстве. Большинство вопросов рассматривались через призму зарубежных санкций, которые так или иначе коснулись почти всех сфер. Речь зашла и о замещении иностранных компаний, в том числе «Макдоналдса», который может покинуть внутренний рынок.
Великобритания, Германия и еще ряд европейских государств – именно оттуда поступала основная часть звонков от туристов в республиканский оперштаб по поводу возвращения на родину. Сейчас сделать это возможно через третьи страны, которые не закрывали авиасообщение для России, к примеру, через Турцию, Арабские Эмираты или Азербайджан. За границей находятся еще порядка 760 человек, которых должны доставить в республику вывозными рейсами уже 12 марта.
Не за горами и начало весенне-полевых полевых работ, которые в этом году будут стоить на 25% дороже. Всего на это потребуется свыше 20 млрд рублей. Из-за погодных условий в не очень хорошем состоянии оказались озимые культуры. Часть площадей придется перезасевать. Аграрии намерены увеличить объемы кукурузы, гречихи, сои, свёклы, льна и кормовых культур. В планах собрать около 4 млн тонн зерновых. Во время выступления вице-премьер Ильшат Фазрахманов затронул тему антикризисных мер и импортозамещения. В республике есть сети, которые готовы заменить ушедших с внутреннего рынка американцев.
98% овощных семян на сегодня – зарубежные. Если производители откажутся поставлять их в Россию, потребность также могут перекрыть местные аналоги.
На содержание автомобильных дорог в текущем году региональным бюджетом предусмотрено 5,7 млрд рублей. Будет продолжена работа по так называемой оцифровке ям, которую должны завершить до 15 мая. А до середины июня все эти дефекты должны будут устранить.
В правительстве подвели итоги реализации национальных проектов в 2021 году и рассказали о планах на текущий. Так, будет построено 44 модульных ФАПа, закуплено свыше полутора тысяч единиц высококлассного медоборудования. Чиновники намерены расселить более 20,5 тыс. кв. м аварийного жилья, благоустроить 122 общественные территории. Будут построены новые больницы, школы и не только.
Глава Башкортостана поручил экономическому блоку проанализировать решения федерального центра по поддержке бизнеса и начать их реализацию. Уже в ближайшее время сформируют второй гуманитарный конвой, который отправится на Донбасс. Не обошли стороной и тему коронавируса. Большинство пациентов сейчас лечатся амбулаторно. В этой связи сразу несколько инфекционок вновь перепрофилируют в обычные больницы.