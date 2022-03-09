В Башкирии запустили проект по доставке медикаментов в отдалённые районы

Лекарства с доставкой на дом. «Сбер Еаптека» и республиканский Минздрав запустили проект по доставке медикаментов в отдалённые районы Башкортостана. Программа действует пока в четырех деревнях.

На прививки и профилактические приёмы семья Чесаловых приходит в местный ФАП. Татьяна – мать двоих детей. И пусть девочки болеют нечасто, близкому расположению лечебного пункта женщина рада, ведь многие справки, анализы и лечебные процедуры можно получить, не выезжая в город. Неудобство вызывало лишь отсутствие аптек в деревне. Негде было купить даже обычную зеленку.

В Сергеевке проживают порядка 650 человек, из них свыше 150 – дети. Раньше фельдшер набирал заказы и ездил за лекарствами в город. Теперь все необходимые препараты пациент с помощью врача может заказать прямо к себе домой.

В феврале компания «Сбер Еаптека» совместно с Минздравом Башкортостана запустила проект доставки медикаментов в отдалённые районы республики. Основная задача – обеспечить необходимыми препаратами местных жителей. Фельдшер вместе с пациентом создаёт заказ лекарств в программе, указывает адрес доставки и желаемое время визита курьера.

Проект реализуем только в отдаленных населенных пунктах, в том числе и в деревне Сергеевка. Основная цель – обеспечение сельского населения лекарствами. Сначала фельдшер с пациентом заполняет заявку, за один день наши сотрудники несут лекарства до дома получателя. Азамат Салихов, управляющий башкирским отделением ПАО «Сбербанк»