В Уфе судят за мошенничество руководителя профсоюза «Действие»

Активист несколько лет руководит профсоюзом медиков «Действие». Вместе с ним фигурантами дела стали еще два человека, которых следствие считает причастными к преступной деятельности.

По версии прокуратуры, в июле и феврале 2020 года обвиняемые, действуя от лица коммерческих компаний, торгующих топливом, заключили договоры на поставку с зарубежными фирмами и не выполнили свою часть обязанностей. Таким образом, они суммарно похитили более 25,8 миллиона рублей, считают в ведомстве. Свою вину Орлов отрицает.