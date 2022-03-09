В Башкирии депутаты предложили штрафовать за незаконный прием металлолома

Депутаты Госсобрания республики предлагают штрафовать за организацию незаконных пунктов приема металлолома. Соответствующий законопроект башкирские парламентарии намерены внести на рассмотрение в Госдуму.
Согласно инициативе, незаконную деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома металлов могут вынести в отдельный состав административного правонарушения. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы: от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении наказание будет более жестким.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачёва, сейчас принимаемые правоохранителями в этой сфере меры малоэффективны. Новые меры снизят количество нелегальных пунктов приема металлолома, защитят экологию и уберегут общественное и личное имущество от хищения, уверен спикер. Когда новое предложение внесут в Госдуму, Толкачёв не уточнил.