В Башкирии депутаты предложили штрафовать за незаконный прием металлолома

Депутаты Госсобрания республики предлагают штрафовать за организацию незаконных пунктов приема металлолома. Соответствующий законопроект башкирские парламентарии намерены внести на рассмотрение в Госдуму.

Согласно инициативе, незаконную деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома металлов могут вынести в отдельный состав административного правонарушения. Для нарушителей предусмотрены крупные штрафы: от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении наказание будет более жестким.