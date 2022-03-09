В Уфе наградили победительниц всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

4 марта Совет Федерации наградил авторов одного из проектов – финалистов в номинации «Материнство и детство» – «Бала тап». Он реализуется в республике с 2020 года. По словам создателей, проект помогает населению сохранить репродуктивное здоровье женщин и здоровье будущего поколения в целом. Для этого они проводят для жительниц лекции с целью сокращения количества абортов.