Башкирский композитор Рим Хасанов отмечает 75-летие

На песнях народного артиста республики выросло несколько поколений жителей Башкортостана. Большинство композиций Рима Хасанова стали национальными шлягерами.

Песню «Уфимские липы» называют неофициальным гимном Уфы. Мелодия композиции знакома даже тем, кто не знает перевода. Грампластинку с музыкой маэстро Хасанова удалось раздобыть в Ульяновской области. Каждая композиция на виниле – национальный шлягер.

Она отражает состояние башкортостанской души. Это не только ощущение солнечной Башкирии. Это нежность и тепло. Душа и патриотизм, гуманизм. Все лучшие качества, которые есть у уфимцев, башкортостанцев. Это вне времени и вне пространства, это внутри нас. Шамиль Валеев, меломан

Меломан Шамиль Валеев решил, что хиты должны быть в свободном доступе. Все композиции были оцифрованы и опубликованы на стрим-площадке. К слову, «Уфимские липы» вышли за пределы Уфы: песню исполнила российская певица Алсу, на башкирском прозвучала она и из уст иностранных студентов.

Впервые композиции Рима Махмутовича зазвучали голосом Раиса Вагизова. Артисту пришлось даже уговаривать скромного композитора отправить песню на радио. Один из первых хитов «Аклима», слова и музыку к которому написал Рим Хасанов, звучал, как говорится, из каждого утюга.

Всем девушкам посвятил он песню «Аклима». Всем эта песня нравилась. Поэтому стали назвать своих детей Аклима. Раис Вагизов, заслуженный артист Республики Башкортостан

Маэстро около двух лет жил в Австралии. Написал более 30 песен на стихи поэта Рона Роджерса. В 2006 году концерт Рима Хасанова в Финляндии сорвал громкие овации. Музыкант – автор более 400 песен, баллад и романсов, а также стихов и пьес двух балетов.

Самобытным композитора называли уже в начале творческого пути. В 28 лет Рим Хасанов пополнил ряды Союза композиторов СССР, став самым молодым членом в истории организации. Известного музыканта в социальных сетях поздравил Радий Хабиров. Глава республики отметил, что музыка Рима Хасанова трогает струны каждой души.