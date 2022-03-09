В Уфе пройдет финальный этап кубка и чемпионата России по биатлону

Уфа станет центром биатлона. В столице республики 12 марта стартует финальный этап кубка и чемпионата России. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены нашей страны, а также белорусские биатлонисты. Сегодня их как почётных гостей встречали в уфимском аэропорту.
С караваем, песнями и в национальных костюмах. Именно так встречали белорусскую делегацию. На башкирскую землю прилетели 14 сильнейших биатлонистов этой страны, включая и главных лидеров команды. В Уфе будет выступать идущая на данный момент на втором месте общего зачёта кубка мира по биатлону Динара Алимбекова, а также серебряный призёр индивидуальной гонки Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский.
Российские спортсмены приехали на заключительный этап Кубка России тоже в сильнейшем составе. Выступят на турнире Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и другие биатлонисты. На этапе состоится шесть стартов у мужчин и женщин – спринты, гонки преследования и масс-старты.
Тем временем в спорткомплексе «Биатлон» вовсю ведётся большая работа для обеспечения полноценных качественных трансляций. Телеканал БСТ покажет все мужские гонки в прямом эфире. Для освещения этого этапа будет задействовано 22 камеры, из них две тросовые радиоканальные. Одна камера будет летать над стадионом, десять расположатся по ходу дистанции в лесу, также будет кран над стрельбищем.
Турнир пройдёт с 12 по 16 марта. Первая трансляция на телеканале БСТ запланирована на спринтерскую гонку у мужчин. Она пройдет в субботу и начнётся в 11:00.