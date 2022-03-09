В Уфе пройдет финальный этап кубка и чемпионата России по биатлону

Уфа станет центром биатлона. В столице республики 12 марта стартует финальный этап кубка и чемпионата России. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены нашей страны, а также белорусские биатлонисты. Сегодня их как почётных гостей встречали в уфимском аэропорту.

С караваем, песнями и в национальных костюмах. Именно так встречали белорусскую делегацию. На башкирскую землю прилетели 14 сильнейших биатлонистов этой страны, включая и главных лидеров команды. В Уфе будет выступать идущая на данный момент на втором месте общего зачёта кубка мира по биатлону Динара Алимбекова, а также серебряный призёр индивидуальной гонки Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский.

Главные конкуренты – национальная команда России, все сильные ребята, каждый может претендовать на победу. Второй состав не менее сильный, будем с ними соревноваться. Антон Смольский, серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону /Белоруссия/

В Уфе я в первый раз, соответственно, не знаю биатлонную трассу. Главный мой конкурент – я сам. Интересно посмотреть, какие условия на Кубке России. Дмитрий Лазовский, бронзовый призёр этапа кубка мира по биатлону /Белоруссия/

Российские спортсмены приехали на заключительный этап Кубка России тоже в сильнейшем составе. Выступят на турнире Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и другие биатлонисты. На этапе состоится шесть стартов у мужчин и женщин – спринты, гонки преследования и масс-старты.

Сбор сборной России проходит в Уфе с 4 по 9 марта, вся команда приехала, все тренируются, все олимпийцы, живут в гостинице, питаются в нашей столовке, пока их всё устраивает. С 10 числа они будут выступать за регионы, которые числятся. Виктор Никитин, директор спорткомплекса «Биатлон»

Тем временем в спорткомплексе «Биатлон» вовсю ведётся большая работа для обеспечения полноценных качественных трансляций. Телеканал БСТ покажет все мужские гонки в прямом эфире. Для освещения этого этапа будет задействовано 22 камеры, из них две тросовые радиоканальные. Одна камера будет летать над стадионом, десять расположатся по ходу дистанции в лесу, также будет кран над стрельбищем.

Прибыла как техника из Москвы, так и задействована техника уфимского филиала. Бригада, которая будет освещать этот этап, также работала всегда на международных событиях. Дмитрий Фролов, технолог спецпроектов телеканала «Матч ТВ»