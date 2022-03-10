Уфа встретила хлебом и солью биатлонистов из Беларуси

Вчера, девятого марта, в аэропорту Уфы приземлился самолет с делегацией из Республики Беларусь. В башкирскую столицу прибыли белорусские спортсмены для участия в заключительном этапе кубка России и чемпионате России по биатлону.

Гостей встретили хлебом и солью начальник отдела физкультурно-массовой работы, спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта Дмитрий Гладких, председатель региональной общественной организации «Белорусы Башкортостана» Раиса Зюзько, главный специалист филиала ГБУ Дома дружбы народов РБ Белорусского ИКЦ Жанна Хализова, а также сотрудники ДК имени А.Н. Харитонова села Балтика Иглинского района.рр

Дмитрий Лазовский, который является бронзовым призером этапа Кубка Мира по биатлону, рассказал, что находится в Башкирии впервые и основная задача для него - показать качественный биатлон.

Напомним, соревнования заключительного этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону пройдут на базе СОК «Биатлон» с 10 по 17 марта.