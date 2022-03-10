Радий Хабиров поручил сформировать вторую автоколонну гуманитарной помощи ЛНР и ДНР

По словам главы республики, потребность в этом там большая. Радий Хабиров подвел итоги прошедшей гуманитарной миссии республики. 4 марта Башкортостан отправил помощь ЛНР и ДНР.
Со всей республики туда доставили 75 тонн помощи: продукты питания, средства личной гигиены, одежда, медикаменты, товары для детей, постельные принадлежности. Организации Башкирии также отправили электрогенераторы и пожарные шланги.
Радий Хабиров поблагодарил участников мероприятия. По словам главы Башкирии, жители республик с большой теплотой приняли помощь.