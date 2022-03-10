В Уфе молодой слесарь погиб, упав с автобуса

Гострудинспекция Башкирии поделилась результатам расследования несчастного случая, который произошёл на предприятии в Уфе. В инциденте погиб 30-летния слесарь.
Стало известно, что 7 января в производственном цехе бригада выполняла работы по освидетельствованию газобаллонного оборудования, которое было установлено на крыше автобуса. После перерыва рабочие обнаружили, что молодой слесарь лежит на полу у автобуса. Они срочно вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего в больницу №13. Через несколько дней слесарь скончался от полученных травм.
Оказалось, мужчина упал с крыши автобуса, хотя проводить работы там не должен был – он даже не проходил соответствующее обучение. Руководителя оштрафовали за нарушение безопасности трудового процесса на 235 тысяч рублей.