Минтруд России сократил список запрещенных для женщин профессий

Министерство труда России сократило список запрещенных для женщин профессий. Изменения вступили с 1 марта.
Специалисты пересмотрели список производств, работ и должностей, которые недоступны для женщин. Теперь женщины могут работать авиационными механиками и инженерами, занимающимися техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.
Ранее в силу вступил приказ об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. В него вошли не 456, а 100 специальностей. Женщины получили право работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, слесарями по ремонту автомобилей, быть боцманами и шкиперами на судне, выполнять работы на высоте свыше десяти метров, занимать должность машиниста электричек, скоростных поездов и поездов метро.
Однако в этом списке по-прежнему находятся профессии, связанные с химическим производством, с постоянным пребыванием под землей и физической нагрузкой, на горных работах. Критериями при пересмотре перечня были факторы, «опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия».