Минтруд России сократил список запрещенных для женщин профессий

Ранее в силу вступил приказ об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. В него вошли не 456, а 100 специальностей. Женщины получили право работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, слесарями по ремонту автомобилей, быть боцманами и шкиперами на судне, выполнять работы на высоте свыше десяти метров, занимать должность машиниста электричек, скоростных поездов и поездов метро.