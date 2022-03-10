В Уфе перед судом предстанет начальник полиции

В Уфе перед судом предстанет начальник отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка следственной части МВД Башкирии.
По данным Следственного комитета, в декабре 2019 года сотрудник принял к производству уголовное дело о мошенничестве компании, которая занималась продажей автомобилей. Из-за деятельности данной фирмы 248 человек лишились 35 млн рублей, а на 42 автомобиля был наложен арест.
Начальник полиции превысил свои должностные полномочия и удовлетворил ходатайство адвоката компании, которая представила документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автомобили. Он отменил арест и ранее изъятые паспорта. После этого часть автомобилей на сумму в 19 млн рублей были проданы разным юридическим и физическим лицам.
Свою вину мужчина не признает – дело направлено в суд.