В Уфе перед судом предстанет начальник полиции

Начальник полиции превысил свои должностные полномочия и удовлетворил ходатайство адвоката компании, которая представила документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автомобили. Он отменил арест и ранее изъятые паспорта. После этого часть автомобилей на сумму в 19 млн рублей были проданы разным юридическим и физическим лицам.