В Башкирии водитель задавил лежащую на дороге пьяную женщину

В Баймакском районе зафиксирована смертельная авария. Подробности запутанной истории сообщила пресс-служба ГИБДД.

В селе Темясово на улице Советской неустановленный водитель наехал на 35-летнюю женщину. С места происшествия виновник аварии скрылся, а пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Инспекторам удалось вычислить автомобиль, который нашли в соседнем селе Нижнеидрисово. 19-летняя дочь владельца транспортного средства заявила, что за рулём авто находился её брат. Парня задержали, однако в полиции свою причастность к аварии он отрицал.

Вскоре его сестра призналась – именно она была за рулём автомобиля в момент аварии. У девушки нет водительских прав. Она заявила, что погибшая уже лежала на дороге в бессознательном состоянии. А односельчане подтвердили, что пострадавшая женщина была пьяна.

Расследование произошедшего продолжается. Девушка находится под подпиской о невыезде.