В Уфе кондуктор грубо выгнала школьника из автобуса

Напомним, с марта 2021 года действует закон о запрете высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего водитель и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности.