В Уфе кондуктор грубо выгнала школьника из автобуса

Накануне, 9 марта, в социальных сетях широко распространилась видеозапись из уфимского автобуса. Кондуктор одного из автобусов грубо выгоняла школьника из транспорта.
Как стало известно, инцидент произошёл в автобусе №101. 12-летний мальчик попытался оплатить проезд с помощью телефона. Программа для онлайн-оплаты перестала работать на территории России, однако школьник этого не знал. Кондуктор агрессивно отреагировала на произошедшее, начала ругаться и пыталась вытолкнуть ребёнка из автобуса.
За мальчика заступился другой пассажир, который оплатил проезд школьника. Прокуратура Башкирии намерена проверить произошедшее. На предприятии «Башавтотранс» будет проведено собственное расследование.
Напомним, с марта 2021 года действует закон о запрете высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего водитель и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности.