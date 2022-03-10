В России учредили премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства

Президент России подписал указ об учреждении премии для преподавателей в сфере музыкального искусства. Согласно документу, предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей для учителей, которые работают в сфере дополнительного образования, и 50 премий по 1 млн рублей для преподавателей, которые работают в сфере среднего и высшего образования.