В России учредили премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства

Президент России подписал указ об учреждении премии для преподавателей в сфере музыкального искусства. Согласно документу, предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей для учителей, которые работают в сфере дополнительного образования, и 50 премий по 1 млн рублей для преподавателей, которые работают в сфере среднего и высшего образования.

Фото №1 - В России учредили премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства

Участвовать в конкурсах на выделение премий могут преподаватели, чей педагогический стаж по соответствующим образовательным программам составляет не менее трех лет.

Учредить ежегодные премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства: 100 премий в размере 500 тыс. рублей каждая — лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

текст указа 
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