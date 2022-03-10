Навесное оборудование для мотоблока необходимо для сельского подворья

Для приусадебного участка необходимо много различных инструментов, чтобы поддерживать порядок. На это уходит много времени, поэтому владельцы земельных участков предпочитают оптимизировать ручной труд при помощи мотоблока.

Мотоблоки, если имеют комплект навесного оборудования, могут выполнять много функций. С их помощью можно не только культивировать грядки, но и использовать для уборки снега.

Особенности адаптеров для мотоблоков

Для того чтобы облегчить труд человека и снять нагрузку со спины, для мотоблока изготавливают дополнительное приспособление, которое называется адаптер. Это сиденье с дышлом, которое к нему крепится.

Существуют 2 вида таких адаптеров: задний и передний. Ресурс bigam.ru может предложить оба варианта.

Некоторые виды навесного оборудования, которые можно использовать с адаптером:

● грунтозацепы или колеса для окучивания. При помощи этого оборудования можно улучшить условия для выращивания различных культур. Благодаря рыхлению почвы увеличивается попадание кислорода к корневой системе, оно также получает защиту от излишней влаги, засухи, заморозков и насекомых;

● картофелесажатель - каждому человеку, который хотя бы один раз сажал картофель вручную, известно, какой это тяжелый труд. При большом земельном участке картофелесажатель оказывается незаменимым оборудованием, сокращает время на работу, облегчает труд. Один из важных факторов, на который необходимо обратить внимание – это качественная посадка всего картофеля, одинаковая глубина и одинаковое расстояние;

● картофелекопатель - для тех, кто регулярно сажает картофель, необходимо и это навесное оборудование. Наиболее популярным можно считать вибрационный, так как он лучше очищает клубни от земли.

Нужно также отметить необходимые для дачи или подворья роторные косилки, благодаря им можно освободить от травы в короткие сроки большой участок земли. Роторные навесные косилки для мотоблока могут работать с густой и жесткой травой, которую сложно косить триммером.

На что обратить внимание перед выбором оборудования для мотоблока