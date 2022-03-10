В Нефтекамске прошли соревнования по греко-римской борьбе

В Нефтекамске прошли 10-е Открытые республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей не старше 15 лет. Турнир посвятили памяти мастера спорта международного класса Валерия Перминова. Почётным гостем стал двукратный обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Василий Теплоухов.
В Нефтекамске он провел три мастер-класса для воспитанников спортшкол города, Краснокамского района и Агидели. А также поделился секретами своего мастерства с участниками состязаний.
Открытые республиканские соревнования прошли в 15 весовых категориях в личном зачете. Турнир стал одним из этапов подготовки перед первенством Приволжского федерального округа, которое пройдёт в Ульяновске в конце марта.