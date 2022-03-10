В Нефтекамске прошли соревнования по греко-римской борьбе

Всегда было нелегко бороться с борцами из Башкортостана. Вчера на мастер-классе ребята проявляли себя очень активно. Хорошо, что есть такая возможность встречаться с молодым поколением и делиться опытом.

Василий Теплоухов, заслуженный мастер спорта России