Особенности продажи акций в шорт

Акции инвестор может взять у брокера в долг, однако далеко не каждая ценная бумага подпадает под такую возможность. Список доступных вариантов именуется маржинальным. Найти его традиционно можно на официальном сайте брокера. Те акции, которые относятся к числу высоколиквидных, обычно располагаются на первых местах в перечне шортовых бумаг, в этом списке не найти те компании, для которых характерен повышенный инвестиционный риск.

Когда следует продавать акции в шорт

Инвесторами шорт открывается в тот момент, когда он предполагает снижение цены. К числу таких ситуаций, описанных в том числе на сайте банка Saxo, относятся:

● Повышение цены вследствие выхода позитивных новостей.

● Ожидание крупного кризиса на рынке в целом – расчет в этом случае идет на то, что при появлении негативных новостей акции обвалятся, либо отдельная компания попадет в неудачное положение в ближайшее время.

● Приблизительная схожесть двух компаний, акции одной из которых возросли в цене, на фоне стабильности второй. Инвестор в подобной ситуации может предположить, что отстающая компания очень скоро догонит фаворита либо акции последнего, напротив, упадут.

Естественно, перечисленные стратегии можно использовать только приблизительно, так как в бирже, как и в любой другой ситуации, существует риск того, что акция продолжит свой рост, кризиса не случится, а компания, лидерство которой очевидно, останется на текущем уровне. Однако такие ситуации все равно являются типичными и относятся к числу тех, в которых выгода.

Особенности открытия короткой позиции

Открыть шорт можно, выбрав ценную бумагу, отметив число лотов, которые планируется продать, и цену. Для того чтобы закрыть короткую позицию, достаточно купить зашортенные у брокера акции. На этом сделку можно считать официально закрытой.

Основные рекомендации начинающему шортисту

В первую очередь абсолютный новичок в данном направлении торговли должен помнить о таком понятии, как дивидендная отсечка. Речь идет о заранее определённой дате, после которой приобрести акцию уже не представляется возможным, рассчитывая на ближайший дивидент. Обычно в зависимости от действующих условий расчетов, спустя определенное время после обозначенной даты выявляют перечень владельцев акций, по которым будут выплачены дивиденды. Речь идет о реестре акционеров.

После того как будет выполнена дивидендная отсечка, акции компании, с которой сотрудничает трейдер, практически всегда становятся дешевле, как раз на сумму предполагаемых дивидендов.