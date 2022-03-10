В Уфе 15-летняя девочка жестоко избила сверстницу

Жуткий инцидент произошёл в Уфе – 15-летняя школьница жестоко избила сверстницу. Происходящее снимала на телефон компания ребят.

Судя по сообщениям в социальных сетях, конфликт между девочками произошёл якобы из-за словесных оскорблений. На кадрах видеозаписи видно, как школьница жестоко бьет оппонентку руками по лицу, толкает в снег и после пинает ногой. Очевидцами случившегося стали четверо подростков.

У пострадавшей девочки диагностированы сотрясение мозга и повреждение почки. Сейчас школьница учебное учреждение не посещает, а родители намерены расследовать случившееся.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителя МВД, полиция уже занимается расследованием случившегося. Родители пострадавшей пожаловались на бездействие школьной администрации.