В Башкирии оборвался трос на тюбинговой трассе: есть пострадавшие

В Иглинском районе на базе отдыха произошёл несчастный случай. На тюбинговой трассе оборвался трос.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл на базе отдыха «Ташлы» в селе Акбердино. При подъёме на гору на трассе оборвался трос – люди на тюбингах начали падать друг на друга. Случившееся удалось запечатлеть на видео.

У пострадавших перелом рёбер и травма ноги. Им пришлось обратиться к медикам. Правоохранительные органы Башкирии информацию уточняют.

Отметим, что это не первый инцидент на данной базе отдыха. В 2009 году 49-летняя уфимка во время катания на тюбинговой трассе сломала шейные позвонки, в результате чего впала в кому. Трагедия произошла на глазах всей семьи женщины.

Еще одно ЧП произошло в 2017 году. В результате обрыва троса подъемника пострадали две девушки 21 и 22 лет. Студентки получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщают СМИ, трасса принадлежит семье бывшего главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова.