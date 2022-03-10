Житель Уфы в пьяном угаре пытался убить пенсионерку скалкой

В полицию Уфы обратилась испуганная 73-летняя женщина. Она заявила, что пьяный племянник напал на неё с ножом и скалкой.

Пресс-служба МВД сообщает, что пенсионерка пришла в гости к своему 37-летнему племяннику. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал ссориться с родственницей. Он схватил скалку и несколько раз ударил тётю по спине, после этого заставил лечь на пол и приставил к горлу несчастной нож.