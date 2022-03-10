Видеоролик о росте цен и безработицы в России на фоне санкций оказался фейком

На волне санкций и закрытия многих иностранных магазинов на территории России в сети начали распространять ролик о чудовищном росте цен и невероятной безработице, которые вызваны уходом известных брендов из России. Эта информация недостоверна, сообщает портал войнасфейками.рф.
На самом деле ролик сделан на украинской фабрике фейков. Он создан для того, чтобы вызвать у россиян панику. Для его создания использовали сразу несколько фейков, которые уже разоблачали. Например, про цены на продукты (https://t.me/warfakes/728) , которые выросли, но незначительно. Что касается массовой безработицы, то и тут все совсем не так. Большинство иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность на территории России, не намерены сокращать сотрудников. Например, McDonalds (https://t.me/breakingmash/32423) , IKEA, хлебозаводы Fazer (https://t.me/COVID2019_official/4432), компания Imperial Brands (https://t.me/ostorozhno_novosti/6335), Adidas (https://t.me/smmrus/6200), Estée Lauder (https://t.me/breakingmash/32386) и многие бренды не сокращают персонал, а платят сотрудникам или полную, или две трети зарплаты.
Некоторые зарубежные компании продолжат свою работу в России, например, косметические магазины Л’Этуаль (https://t.me/warfakes/952). Ушедшие автомобильные бренды уже начали возвращаться, например, Toyota и Lexus снова будут продаваться в России, завод японской марки продолжит производить (https://t.me/maester/3188) машины в Санкт-Петербурге. По данным Оперштаба Москвы (https://t.me/COVID2019_official/4434), Coca-Cola лишь прекращает инвестиции в маркетинг и новые проекты, производство не остановится. Новые поставки в магазины Marks&Spencer действительно приостановлены (https://t.me/warfakes/976), но работа торговых точек идет (https://t.me/COVID2019_official/4433) в обычном режиме, также доступна онлайн-продажа. KFC закроет (https://t.me/COVID2019_official/4435) только 70 из более 1100 ресторанов в России.
Более того, Россия дала понять, что намерена усиливать (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001) собственную промышленность и развивать ИТ-сферу, а значит рабочие руки потребуются.