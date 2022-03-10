Видеоролик о росте цен и безработицы в России на фоне санкций оказался фейком

На самом деле ролик сделан на украинской фабрике фейков. Он создан для того, чтобы вызвать у россиян панику. Для его создания использовали сразу несколько фейков, которые уже разоблачали. Например, про цены на продукты (https://t.me/warfakes/728) , которые выросли, но незначительно. Что касается массовой безработицы, то и тут все совсем не так. Большинство иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность на территории России, не намерены сокращать сотрудников. Например, McDonalds (https://t.me/breakingmash/32423) , IKEA, хлебозаводы Fazer (https://t.me/COVID2019_official/4432), компания Imperial Brands (https://t.me/ostorozhno_novosti/6335), Adidas (https://t.me/smmrus/6200), Estée Lauder (https://t.me/breakingmash/32386) и многие бренды не сокращают персонал, а платят сотрудникам или полную, или две трети зарплаты.