Эксперты рассказали, ждать ли в Башкирии дефицита товаров на фоне санкций

Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении теми компаниями, которые уходят из страны. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства. В кабмине подготовили порядка 20 законопроектов с первоочередными антисанкционными мерами.

На рассмотрении конкретные предложения по стабилизации финансовых рынков, поддержке ряда отраслей, устойчивости отечественного бизнеса и также по возвращению капиталов в российскую юрисдикцию. Глава государства потребовал действовать решительно в отношении иностранных предприятий, которые заявили о приостановке работы в России. По мнению президента, нужно вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет.

Обсуждали также импортозамещение и стабилизацию цен на продукты питания. Говоря о последнем, в магазинах фиксируется бешеный спрос на сахар, наряду со многими другими товарами. Где-то покупатели говорят о росте цен, ну а на некоторых прилавках его и вовсе можно не увидеть. Однако ситуация вовсе не в дефиците. Продавцы порой физически не успевают выставлять товар на полку. А весь ажиотаж, как оказалось, искусственный, его провоцируют сами покупатели.

За последние несколько дней количество поставок одного только сахара увеличилось почти в 4 раза. И в этой ситуации работникам продовольственных складов совсем несладко. Ведь трудиться приходиться в авральном режиме. Даже цех, где ведут расфасовку готового продукта, пришлось перевести на круглосуточный режим работы.

Также быстро уже традиционно раскупается гречка, а вместе с ней рис, чай, консервы и многие другие продукты. При этом дефицита у поставщиков не наблюдается. А вот искусственно созданный ажиотаж, говорят специалисты, только подстегивает рост цен на прилавках.

Товары в большей степени отечественные, сахар раевский, гречка – Алтай, рис – Краснодарский край. Думаю, большого повышения цен на эту продукцию не будет, создавать ажиотаж и сметать прилавки не нужно. Рустем Асфандияров, начальник производственно-складского комплекса ООО «Торгмастер»

Определенный ажиотаж возник и вокруг зарубежных ресторанов фастфуда, которые заявили о временной приостановке своей работы. Но, пока любители гамбургеров впадают в уныние, местные компании перехватывают инициативу. Одна из республиканских сетей закусочных только в прошлом году открыла порядка 30 новых точек. Предприниматели готовы развиваться и дальше, доказывая, что ничего сверхуникального в ассортименте заморских компаний нет. Многие уже давно производят схожую продукцию, причем не на привозном, а на местном сырье.

Если мы говорим про курицу, это Турбаслы, про мясо – это Мелеузовский завод. Если мучная продукция, то полностью нашего производство. Соус, овощи и булка – больше ничего в бургере нет. Ничего сверхсложного, что делает «Макдоналдс», я не вижу. Дмитрий Вильданов, руководитель сети «Папа-гриль»

В другом уфимском кафе в меню, где прежде присутствовали больше традиционные блюда, появился собственный халяльный бургер. Расширение ассортимента и дальше возможно. Хотя, конечно, рестораторы не отрицают, что одномоментно занять место зарубежных сетей фастфуда невозможно. У иностранцев до автоматизма поставлены все бизнес-процессы, что является их конкурентным преимуществом.

У них выстроены логистические цепочки, выстроены минимальные издержки, лучшие цены, которые могут предложить поставщики. Ренат Хилажев, управляющий партнер кафе «Радость есть»