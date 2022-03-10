«Салават Юлаев» вышел в 1/2 финала Восточной конференции

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в противостоянии с новосибирской «Сибирью» и вышел в 1/2 финала Восточной конференции. Уфимцы смогли переиграть соперника на своем льду в пятой встрече.

Перед этой встречей уфимцы вели в серии со счетом 3:1, а это значило, что любая победа гарантировала выход юлаевцев в следующую стадию. Игра начиналась непросто: в первые же минуты Глеб Кузьмин покинул лед на носилках, но впоследствии он же отличился заброшенной шайбой во втором периоде.