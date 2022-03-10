В Уфе приступили к распиловке и чернению льда около мостов

В Уфе мосты обезопасят от таяния льда. Специалисты приступили к распиловке и чернению поверхности рек возле переправ. Крупные пласты льда могут повредить опоры и стать причиной заторов.

Им еще нужно докопаться до самой сути. В этом году снега на порядок больше. Для водоёмов республики это возможность наполниться влагой после засушливого лета. А вот лёд представляет опасность для мостовых оправ.

Для того чтобы открытие рек прошло безопасно для мостов, в местах напряжения специалисты делают пропилы. Это помогает льду треснуть правильно, тем самым предотвращая заторы. Необходимо несколько таких участков. Специалисты распиливают лёд по заранее разработанной инженерами схеме. И к месту работы подбираются осторожно. Где-то выходить на лёд уже опасно.