Как в Башкирии работают пансионаты для пожилых в рамках ГЧП

Бесплатное помещение на 25 лет. Как работает в Башкортостане государственно-частное партнёрство? В Мишкинском районе открыт пансионат. В этом году там оборудуют новые кабинеты, в том числе соляную шахту. В республике несколько таких проектов.

Душа ещё танцует, несмотря на все потери. Радифа Соколова пережила войну, вспоминает: тогда было нечего есть. Сегодня бабушку кормят едва ли не с ложки. Она живёт в пансионате в Мишкинском районе вместе с другими постояльцами. Учреждение рассчитано на 25 мест: 15 бюджетных и 10 коммерческих. В первом случае часть пенсии идёт на оплату, во втором цена от 20 тысяч рублей. Заселяются сюда со всей республики. Минзифа Латыпова, например, приехала из Уфы.

У тех, кто живёт здесь, как правило, нет родных или они не в силах ухаживать за пожилыми. Ольга Назарова из Стерлитамака потеряла сына и будто не захотела больше видеть этот мир без него. У незрячей пенсионерки на тумбочке кнопка для вызова специалистов.

Пенсионеры здесь строят планы на будущее. Выбирают способ досуга. Бари Гилязетдинов гордится: помогал сажать деревья и приглашает через год на аллею.

Пансионат в Мишкинском районе открыли в 2018-м в рамках государственно-частного партнёрства. В этом году учреждение ожидают изменения.

Хотим обустроить физиотерапевтический кабинет, в дальнейшем еще хотим медицинские кабинеты. Может быть, соляные шахты. Гузель Магзумова, директор пансионата «Семья»

Согласно государственно-частному партнёрству, на 25 лет бесплатно предоставляется помещение. Предпринимателю остаётся благоустроить его и запустить проект.

Все соглашения заключаются на 25 лет. Концессионер все это время работает и получает заказ, финансируемый из бюджета. Азат Арсланов, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан