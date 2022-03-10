В Уфе состоялся турнир по художественной гимнастике Olympico Cup

Соревнования проводятся на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Турнир носит статус всероссийского. Уже в четвертый раз столица республики становится центром такого крупного мероприятия в этом виде спорта.
Несмотря на совсем юный возраст, участницы Olympico Cup прекрасно справляются со сложной программой. В Уфу они приехали с разных регионов страны. До пандемии наша республика принимала и спортсменок ближнего Зарубежья. В этом году были представлены Москва, Екатеринбург, Сочи и Казань. Всего собралось 550 гимнасток в возрасте от 5 до 12 лет. В этом году были проведены соревнования по новому направлению – мужская художественная гимнастика.
Соревнования проводятся на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. В этом году она не смогла приехать в Уфу из-за плотного графика. В правила недавно были внесены изменения, поэтому на уфимском старте судьям было необходимо опробовать новые требования.
Выступают участницы турнира как в группах, так и в индивидуальных упражнениях, с предметами и без. Во время выхода на ковер важно сохранять концентрацию и не допускать ошибок. Главное – помнить, что самое сложное – упорная работа на тренировках – уже позади.
Судьи турнира Olympico Cup сделали все, чтобы оценить выступления объективно, но в то же время поощрить за старания всех участниц соревнований. Ведь в конечном итоге в художественной гимнастике проигравших нет.