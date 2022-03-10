В Уфе состоялся турнир по художественной гимнастике Olympico Cup

Соревнования проводятся на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Турнир носит статус всероссийского. Уже в четвертый раз столица республики становится центром такого крупного мероприятия в этом виде спорта.

Несмотря на совсем юный возраст, участницы Olympico Cup прекрасно справляются со сложной программой. В Уфу они приехали с разных регионов страны. До пандемии наша республика принимала и спортсменок ближнего Зарубежья. В этом году были представлены Москва, Екатеринбург, Сочи и Казань. Всего собралось 550 гимнасток в возрасте от 5 до 12 лет. В этом году были проведены соревнования по новому направлению – мужская художественная гимнастика.

Очень красивый вид спорта. Смесь гимнастики и ушу. Очень зрелищно. Аделя Нафикова, директор турнира Olympico Cup Ufa 2022

Соревнования проводятся на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. В этом году она не смогла приехать в Уфу из-за плотного графика. В правила недавно были внесены изменения, поэтому на уфимском старте судьям было необходимо опробовать новые требования.

Девочки должны выполнить определенное количество элементов. Мария Гарейшина, главный секретарь турнира Olympico Cup Ufa 2022

Выступают участницы турнира как в группах, так и в индивидуальных упражнениях, с предметами и без. Во время выхода на ковер важно сохранять концентрацию и не допускать ошибок. Главное – помнить, что самое сложное – упорная работа на тренировках – уже позади.