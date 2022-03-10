В Уфе биатлонисты готовятся к финалу кубка и чемпионата России

В Уфе продолжают готовиться к финалу кубка и чемпионата России по биатлону. На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены не только из нашей страны, но и из Белоруссии. Вчера биатлонисты прилетели в столицу Башкортостана, а сегодня провели первую тренировку на уфимском спорткомплексе.
Больше десяти лет воспитанник башкирского биатлона Андрей Падин не был в Уфе. Вернулся специалист в столицу Башкортостана уже в статусе старшего тренера мужской сборной Белоруссии по биатлону, где работает больше двух с половиной лет. Однако на сегодняшней тренировке Падин по ряду причин помогал женской команде. Результаты сборной Белоруссии в этом сезоне кубка мира радовали специалиста. Шесть медалей, включая серебряную на Олимпийских играх в Пекине, завоевал Антон Смольский. Четырежды на мировой подиум в этом сезоне поднималась Динара Алимбекова. После отстранения IBU российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований выявление сильнейших продолжится уже в Кубке России в Уфе.
Сборная России по биатлону, включая олимпийцев, заранее прилетела в Уфу, где провела полноценный сбор перед стартом финала кубка страны. Для остальных спортсменов сегодня был день приезда и первая тренировка. Всех российских биатлонистов расположили на базе спорткомплекса «Биатлон».
Серьезно готовятся к важным стартам не только спортсмены, но и сотрудники стадиона, а также и работники телевидения. Впервые почти за десять лет с биатлонного комплекса на телеканале БСТ будут организованы прямые трансляции гонок. Для освещения этапа на территории всего стадиона будет задействовано 22 камеры. Работа по их установке уже завершается.
После тёплого февраля в столице Башкортостана стало морознее. Но яркое солнце и отсутствие ветра делают погодные условия для биатлонистов оптимальными.
Завтра состоится открытие соревнований, а сами гонки пройдут с 12 по 16 марта. Первой трансляцией на телеканале БСТ станет мужской спринт, который начнётся в субботу в 11:00.