В Уфе биатлонисты готовятся к финалу кубка и чемпионата России

В Уфе продолжают готовиться к финалу кубка и чемпионата России по биатлону. На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены не только из нашей страны, но и из Белоруссии. Вчера биатлонисты прилетели в столицу Башкортостана, а сегодня провели первую тренировку на уфимском спорткомплексе. 

Больше десяти лет воспитанник башкирского биатлона Андрей Падин не был в Уфе. Вернулся специалист в столицу Башкортостана уже в статусе старшего тренера мужской сборной Белоруссии по биатлону, где работает больше двух с половиной лет. Однако на сегодняшней тренировке Падин по ряду причин помогал женской команде. Результаты сборной Белоруссии в этом сезоне кубка мира радовали специалиста.  Шесть медалей, включая серебряную на Олимпийских играх в Пекине, завоевал Антон Смольский. Четырежды на мировой подиум в этом сезоне поднималась Динара Алимбекова. После отстранения IBU российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований выявление сильнейших продолжится уже в Кубке России в Уфе.

Конечно, для спортсменов существуют три места. Все спортсмены стремятся попасть на пьедестал. Для нас задача – продлить сезон, сохранить спортивный потенциал. Если мы займем призовые места, будем только рады.

Андрей Падин, старший тренер мужской сборной Белоруссии по биатлону
Фото №1 - В Уфе биатлонисты готовятся к финалу кубка и чемпионата России

Сборная России по биатлону, включая олимпийцев, заранее прилетела в Уфу, где провела полноценный сбор перед стартом финала кубка страны. Для остальных спортсменов сегодня был день приезда и первая тренировка. Всех российских биатлонистов расположили на базе спорткомплекса «Биатлон».

Цели – добиться самого высокого результата, достойно выступить, тем не менее, участвует вся сборная, приехали наши соседи, интересно посоревноваться с лучшими из лучших.

Иван Колотов, мастер спорта по биатлону /Пермский край/

Серьезно готовятся к важным стартам не только спортсмены, но и сотрудники стадиона, а также и работники телевидения. Впервые почти за десять лет с биатлонного комплекса на телеканале БСТ будут организованы прямые трансляции гонок. Для освещения этапа на территории всего стадиона будет задействовано 22 камеры. Работа по их установке уже завершается.

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Так как эти соревнования являются очень ответственными, приехали зарубежные спортсмены и сборная России, трассу старались подготовить по максимуму, я считаю, что трасса соответствует высокому уровню.

Ринат Кабиров, заместитель начальника спорткомплекса «Биатлон» по общим вопросам

После тёплого февраля в столице Башкортостана стало морознее. Но яркое солнце и отсутствие ветра делают погодные условия для биатлонистов  оптимальными.

Хороший прогноз, такого холода, как на 8 марта, не будет, погода будет от 5 до 12 градусов, плюс возможен небольшой снежок. Оптимальная погода, европейская погода.

Виктор Никитин, директор спорткомплекса «Биатлон»

Завтра состоится открытие соревнований, а сами гонки пройдут с 12 по 16 марта. Первой трансляцией на телеканале БСТ станет мужской спринт, который начнётся в субботу в 11:00.

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