В Уфе биатлонисты готовятся к финалу кубка и чемпионата России

В Уфе продолжают готовиться к финалу кубка и чемпионата России по биатлону. На соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены не только из нашей страны, но и из Белоруссии. Вчера биатлонисты прилетели в столицу Башкортостана, а сегодня провели первую тренировку на уфимском спорткомплексе.

Больше десяти лет воспитанник башкирского биатлона Андрей Падин не был в Уфе. Вернулся специалист в столицу Башкортостана уже в статусе старшего тренера мужской сборной Белоруссии по биатлону, где работает больше двух с половиной лет. Однако на сегодняшней тренировке Падин по ряду причин помогал женской команде. Результаты сборной Белоруссии в этом сезоне кубка мира радовали специалиста. Шесть медалей, включая серебряную на Олимпийских играх в Пекине, завоевал Антон Смольский. Четырежды на мировой подиум в этом сезоне поднималась Динара Алимбекова. После отстранения IBU российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований выявление сильнейших продолжится уже в Кубке России в Уфе.

Конечно, для спортсменов существуют три места. Все спортсмены стремятся попасть на пьедестал. Для нас задача – продлить сезон, сохранить спортивный потенциал. Если мы займем призовые места, будем только рады. Андрей Падин, старший тренер мужской сборной Белоруссии по биатлону

Сборная России по биатлону, включая олимпийцев, заранее прилетела в Уфу, где провела полноценный сбор перед стартом финала кубка страны. Для остальных спортсменов сегодня был день приезда и первая тренировка. Всех российских биатлонистов расположили на базе спорткомплекса «Биатлон».

Цели – добиться самого высокого результата, достойно выступить, тем не менее, участвует вся сборная, приехали наши соседи, интересно посоревноваться с лучшими из лучших. Иван Колотов, мастер спорта по биатлону /Пермский край/

Серьезно готовятся к важным стартам не только спортсмены, но и сотрудники стадиона, а также и работники телевидения. Впервые почти за десять лет с биатлонного комплекса на телеканале БСТ будут организованы прямые трансляции гонок. Для освещения этапа на территории всего стадиона будет задействовано 22 камеры. Работа по их установке уже завершается.

Так как эти соревнования являются очень ответственными, приехали зарубежные спортсмены и сборная России, трассу старались подготовить по максимуму, я считаю, что трасса соответствует высокому уровню. Ринат Кабиров, заместитель начальника спорткомплекса «Биатлон» по общим вопросам

После тёплого февраля в столице Башкортостана стало морознее. Но яркое солнце и отсутствие ветра делают погодные условия для биатлонистов оптимальными.

Хороший прогноз, такого холода, как на 8 марта, не будет, погода будет от 5 до 12 градусов, плюс возможен небольшой снежок. Оптимальная погода, европейская погода. Виктор Никитин, директор спорткомплекса «Биатлон»