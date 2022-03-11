В Уфе на 5-летнего ребёнка упал лёд с крыши

Накануне, 10 марта, в больницу №17 в Уфе доставили 5-летнего ребёнка. На пострадавшего упала наледь с крыши.

Инцидент произошёл на улице Кольцевой, когда ребёнок возвращался домой с родителями. На семью упала наледь с водосточной трубы. Мальчик получил травму головы и был срочно госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в условиях стационара.