В 2022 году в Башкирии стартует реализация федерального закона о социальном заказе

В Правительстве Башкортостана совместно с представителем Минфина России состоялось обсуждение ключевых моментов работы механизма. Башкортостан является пилотным регионом проекта. Речь о включении в сферу оказания бюджетных услуг негосударственного сектора.
Жители региона, имея на руках социальный сертификат, смогут выбирать любого исполнителя из составленного реестра. На территории Башкортостана работа будет вестись в трех направлениях: соцобслуживание, спорт и детский туризм. Финансирование при этом будет равным как для госорганизаций, так и для предпринимателей.
Нововведения для потребителя направлены на повышение качества и доступность соцуслуг. Для предприятий – здоровая конкуренция. В этом году также начнется социологическое исследование, которое позволит реализовать закон эффективнее.