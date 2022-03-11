В 2022 году в Башкирии стартует реализация федерального закона о социальном заказе

Жители региона, имея на руках социальный сертификат, смогут выбирать любого исполнителя из составленного реестра. На территории Башкортостана работа будет вестись в трех направлениях: соцобслуживание, спорт и детский туризм. Финансирование при этом будет равным как для госорганизаций, так и для предпринимателей.