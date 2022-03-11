В Башкирии за неделю подорожали лимоны и апельсины

Специалисты Башстата продолжают делиться еженедельной статистикой о ценах на социально значимые продукты в республике.
Так, стало известно, что за последнюю неделю значительно подорожали лимоны (26%), апельсины (21,6%), виноград (15,3%) и груши (7,5%).
В перечень ставших дороже продуктов также попали (0,3-10%): говядина, свинина бескостная, все виды колбас, мясные консервы, а также охлажденная, соленая и копченая рыба, рыбные консервы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сметана, кисломолочные продукты, сгущенное молоко, сыры, консервированные овощи, овощные консервы для детского питания, фруктовые соки, яйца, сахар, шоколад, шоколадные конфеты, печенье, пряники, варенье, повидло, черный чай, соль, сухие супы в пакетах мука, хлеб и булочные изделия, шлифованный рис, манная крупа, горох и фасоль, крупы овсяная и перловая, вермишель, капуста, лук, морковь, свежие огурцы, свежие помидоры, яблоки, бананы и сухофрукты.
А вот резко стала дешевле лишь свекла (6,2%). Килограмм этого овоща в среднем можно пробрести за 41 рубль.
В список ставших доступней товаров также попали (0,3-4,2%): свинина и баранина, куры, куриные окорочка, говяжья печень, сосиски, сардельки, мороженая рыба, томатные консервы, фруктово-ягодные консервы для детского питания, зефир, пастила, карамель, кофе, кетчуп, перец черный (горошек), сдобные булки, пшено, гречневая крупа-ядрица, макароны и картофель.