В Башкирии за неделю подорожали лимоны и апельсины

В перечень ставших дороже продуктов также попали (0,3-10%): говядина, свинина бескостная, все виды колбас, мясные консервы, а также охлажденная, соленая и копченая рыба, рыбные консервы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сметана, кисломолочные продукты, сгущенное молоко, сыры, консервированные овощи, овощные консервы для детского питания, фруктовые соки, яйца, сахар, шоколад, шоколадные конфеты, печенье, пряники, варенье, повидло, черный чай, соль, сухие супы в пакетах мука, хлеб и булочные изделия, шлифованный рис, манная крупа, горох и фасоль, крупы овсяная и перловая, вермишель, капуста, лук, морковь, свежие огурцы, свежие помидоры, яблоки, бананы и сухофрукты.