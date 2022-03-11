В Уфе провели акцию по профилактике травматизма на железной дороге

Травматизм на железнодорожных путях в Башкортостане вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего причиной несчастных случаев становится перемещение по открытым путям, переход на красный свет. Ещё одной причиной трагедии может стать телефон и наушники.

Только в январе на этом переезде погибли два человека. Полицейские раздают брошюры и предупреждения. За несоблюдение правил безопасного поведения на железной дороге предусмотрен административный штраф. Всего 100 рублей, но его применять можно лишь при наличии документа у нарушителя.