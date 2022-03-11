В Уфе ветеринары спасли парализованного французского бульдога

Уфимский хирург рассказал, как в Уфе спасали собаку из Набережных Челнов. У животного была парализована задняя часть тела. Французский бульдог по кличке Грут волочил задние лапы, организм не справлялся со всеми функциями. Хозяева искали специалистов в родном городе, однако никто не брался. Посоветовали ветклинику в Уфе. В столице республики была экстренно проведена операция.



Пёс по кличке Грут был частично парализован, задние лапы попросту волочил за собой. Животное уже не скулило, боли не было. Меньше чем за час медики сотворили чудо – вернули собаке подвижность.

Мы провели исследование и определили, что зона в области поясничных позвонков сильно подвержена отекам. Айрат Кутлиматов, ветеринарный хирург, травматолог, ортопед, невролог

Для Грута это была уже вторая операция на позвоночник. Впервые на хирургическом столе пёс оказался в декабре. Через пару месяцев ситуация повторилась. В основном это заболевание встречается среди хондродистрофоидных пород, проще говоря – декоративных. Склонность есть у мопсов, такс, йоркширских терьеров и подобных. После пяти лет жизни им может быть достаточно резкого поворота или одного прыжка на диван. Операции в уфимской ветклинике Кутлиматова делают ежедневно. Однако в случае с Грутом – у пса было осложнение.

У этой собаки пришлось вскрывать весь спинномозговой канал. Когда мы открываем спину, позвонки лежат, они не подписаны. Айрат Кутлиматов, ветеринарный хирург, травматолог, ортопед, невролог

В тот же день Грут смог встать на все четыре лапы. Поначалу немного, будто обиженно сидел в углу, но позже начал рассекать по клинике.

Где-то дней пять-шесть он там провел. Сейчас восстанавливаемся. Надеюсь, все будет хорошо. Инсаф Сафин