В Уфе ветеринары спасли парализованного французского бульдога

Уфимский хирург рассказал, как в Уфе спасали собаку
из Набережных Челнов. У животного была парализована задняя часть тела.
Французский бульдог по кличке Грут волочил задние лапы, организм не справлялся
со всеми функциями. Хозяева искали специалистов в родном городе, однако никто
не брался. Посоветовали ветклинику в Уфе. В столице республики была экстренно
проведена операция.
Пёс по кличке Грут был частично парализован, задние лапы попросту волочил за собой. Животное уже не скулило, боли не было. Меньше чем за час медики сотворили чудо – вернули собаке подвижность.
Для Грута это была уже вторая операция на позвоночник. Впервые на хирургическом столе пёс оказался в декабре. Через пару месяцев ситуация повторилась. В основном это заболевание встречается среди хондродистрофоидных пород, проще говоря – декоративных. Склонность есть у мопсов, такс, йоркширских терьеров и подобных. После пяти лет жизни им может быть достаточно резкого поворота или одного прыжка на диван. Операции в уфимской ветклинике Кутлиматова делают ежедневно. Однако в случае с Грутом – у пса было осложнение.
В тот же день Грут смог встать на все четыре лапы. Поначалу немного, будто обиженно сидел в углу, но позже начал рассекать по клинике.
Сейчас хозяева вместе с Грутом вернулись в Набережные Челны. О перенесённой операции напоминает разве что выбритая спина и уже почти зажившая рана. Благодаря хирургам из Уфы питомец уже несколько дней спит как без задних лап, но только потому что очень любит играть в мяч.