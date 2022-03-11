В Башкирии осудят ответственного за травму ребёнка во дворе дома

В Башкирии перед судом предстанет директор ЖЭУ в Ишимбае. Сотрудницу обвиняют в несчастном случае, в котором пострадал ребёнок.

В 2019 году сотрудница ЖЭУ не провела осмотр и не назначила ответственных за состояние дома №24 по улице Чкалова. Во дворе дома металлическая конструкция для сушки одежды нуждалась в демонтаже или дополнительном креплении. Директор ЖЭУ на проблему не отреагировала.