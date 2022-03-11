Житель Уфы и его 17-летний сообщник ограбили интернет-магазин

В полицию Уфы обратились сотрудники офиса интернет-магазина с заявление об ограблении. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Записи с камер наблюдения показали, что около 04:30 к офису магазина подошли двое парней. Они повредили входную дверь и проникли в помещение. Грабители взяли самые ценные товары и покинули магазин.

Найти подозреваемых удалось в тот же день. Грабителями оказались 28-летний ранее судимый местный житель и его 17-летний приятель. Полицейским удалось найти украденные товары и коробки по месту проживания подозреваемых. Расследование дела продолжается.