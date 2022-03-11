В Уфе прошел круглый стол «Украинский кризис и российское общество»

 В БАГСУ прошёл круглый стол по обсуждению кризиса. В дискуссии участвовали политологи, в том числе и федеральных университетов. В качестве основных причин конфликта некоторые отмечали территориальный фактор формирования Украинской ССР, её незаконный выход из состава Советского Союза, в том числе с включением в границы города всесоюзного значения Севастополя.

При этом к непосредственной конфронтации привели последние события в виде отказа выполнять Минские соглашения, геноцид населения Донбасса, а также попытки вступить в НАТО. На согласовании также находился вопрос получения Украиной ядерного оружия.

Вскрываются неожиданные для многих людей вопросы существования на территории Украины биолабораторий, лабораторий по разработке ядерного оружия. Мы понимаем, что та спецоперация, которая была предпринята нашей страной, была своевременной.

Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан

Скажем так, если бы она не началась 24 февраля, она началась бы в марте, но уже нападением с той стороны, уже на менее выгодных для нас условиях. Есть уже документы, планы, что это было назначено на начало марта.  

Рустем Латыпов, главный редактор журнала «Экономика и право»

 «Цветные революции» становятся более интенсивными и угрожают СНГ. При этом в иностранном обществе целенаправленно формировался образ врага в лице России, рассказали политологи. Запад, который сейчас так активно вводит санкции против нашей страны, все это время игнорировал многочисленные жертвы на Донбасе. Несмотря на всеобщую напряженность, у России открываются новые возможности. По мнению некоторых участников, самое время говорить о новой индустриализации, развитии многих отраслей. В качестве дальнейших сценариев развития событий выделяются признание Крыма и независимости ЛДНР, либо создание федеративной республики на территории Украины.

Понятие права человека для этих государств, которые поддерживают Украину, для общественных организаций, для отдельных людей, которые поддерживают Украину, – это пустой звук. Когда массово нарушались права человека на жизнь, на имущество, на право разговаривать на своем языке, исповедовать свою религию, на это закрывали глаза. После этого как можно говорить, что мир остается прежним.

Владимир Савичев, доцент кафедры политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан
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