В Уфе прошел круглый стол «Украинский кризис и российское общество»

В БАГСУ прошёл круглый стол по обсуждению кризиса. В дискуссии участвовали политологи, в том числе и федеральных университетов. В качестве основных причин конфликта некоторые отмечали территориальный фактор формирования Украинской ССР, её незаконный выход из состава Советского Союза, в том числе с включением в границы города всесоюзного значения Севастополя.
При этом к непосредственной конфронтации привели последние события в виде отказа выполнять Минские соглашения, геноцид населения Донбасса, а также попытки вступить в НАТО. На согласовании также находился вопрос получения Украиной ядерного оружия.
«Цветные революции» становятся более интенсивными и угрожают СНГ. При этом в иностранном обществе целенаправленно формировался образ врага в лице России, рассказали политологи. Запад, который сейчас так активно вводит санкции против нашей страны, все это время игнорировал многочисленные жертвы на Донбасе. Несмотря на всеобщую напряженность, у России открываются новые возможности. По мнению некоторых участников, самое время говорить о новой индустриализации, развитии многих отраслей. В качестве дальнейших сценариев развития событий выделяются признание Крыма и независимости ЛДНР, либо создание федеративной республики на территории Украины.