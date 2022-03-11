В Уфе прошел круглый стол «Украинский кризис и российское общество»

Понятие права человека для этих государств, которые поддерживают Украину, для общественных организаций, для отдельных людей, которые поддерживают Украину, – это пустой звук. Когда массово нарушались права человека на жизнь, на имущество, на право разговаривать на своем языке, исповедовать свою религию, на это закрывали глаза. После этого как можно говорить, что мир остается прежним.

Владимир Савичев, доцент кафедры политологии, социологии и философии Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан