В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибли трое детей

В Башкирии перед судом предстанет житель Дуванского района, бизнесмен, которого признают виновным в смертельной аварии. В ДТП погибли трое детей.

Фото №1 - В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибли трое детей

По данным следственного комитета, 37-летний мужчина занимается пассажирскими перевозками. 10 января прошлого года водитель двигался из села Большеустьикинское в Уфу. В салоне небольшого автобуса находилось 15 пассажиров. На 36 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в снегопад мужчина превысил допустимую скорость и при попытке обгона столкнулся со встречным автобусом.

В аварии пострадали 14 человек. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались сразу на месте ДТП, 17-летняя девушка – на следующий день в больнице. Ещё 10 пассажиров и сам водитель автобуса получили различные травмы.

В нарушение требований организации пассажирских перевозок индивидуальный предприниматель в день аварии неправомерно допустил обвиняемого к управлению автобусом, выдав ему сфальсифицированный путевой лист. Также с персоналом не проводились профилактические мероприятия по предотвращению ДТП, не соблюдался режим труда и отдыха работников, не организовывались предрейсовый и предсменный контроль технического состояния транспортных средств, а также медицинские осмотры водителей.

пресс-служба прокуратуры РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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