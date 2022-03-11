В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибли трое детей

В Башкирии перед судом предстанет житель Дуванского района, бизнесмен, которого признают виновным в смертельной аварии. В ДТП погибли трое детей.
По данным следственного комитета, 37-летний мужчина занимается пассажирскими перевозками. 10 января прошлого года водитель двигался из села Большеустьикинское в Уфу. В салоне небольшого автобуса находилось 15 пассажиров. На 36 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в снегопад мужчина превысил допустимую скорость и при попытке обгона столкнулся со встречным автобусом.
В аварии пострадали 14 человек. 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались сразу на месте ДТП, 17-летняя девушка – на следующий день в больнице. Ещё 10 пассажиров и сам водитель автобуса получили различные травмы.
Фото: ГИБДД РБ.