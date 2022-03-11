В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибли трое детей

В нарушение требований организации пассажирских перевозок индивидуальный предприниматель в день аварии неправомерно допустил обвиняемого к управлению автобусом, выдав ему сфальсифицированный путевой лист. Также с персоналом не проводились профилактические мероприятия по предотвращению ДТП, не соблюдался режим труда и отдыха работников, не организовывались предрейсовый и предсменный контроль технического состояния транспортных средств, а также медицинские осмотры водителей.

пресс-служба прокуратуры РБ