В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

В Чекмагушевском районе продолжается сбор гуманитарной помощи. Уже собрано порядка 2 тонн необходимых вещей для жителей ДНР и ЛНР. Продукты питания, одежду, средства личной гигиены сложили в коробки и погрузили в автобусы. В ближайшее время их отправят в пункты назначения.
На прошлой неделе жителям Донецкой и Луганской республик уже доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Продовольствие и вещи первой необходимости собирали все города и районы региона.
Гуманитарная помощь принимается в Штабе общественной поддержки по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 17, а также во всех 63-х местных отделениях партии «Единая Россия». Телефон колл-центр Штаба общественной поддержки: 8 (347) 218-19-19.