В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

В Чекмагушевском районе продолжается сбор гуманитарной помощи. Уже собрано порядка 2 тонн необходимых вещей для жителей ДНР и ЛНР. Продукты питания, одежду, средства личной гигиены сложили в коробки и погрузили в автобусы. В ближайшее время их отправят в пункты назначения.

На прошлой неделе жителям Донецкой и Луганской республик уже доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Продовольствие и вещи первой необходимости собирали все города и районы региона.

Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь для дальнейшей передачи жителям Луганской и Донецкой республик. Выражаем всем участникам данной акции благодарность. Пусть ваша доброта вернется вам сторицей. Всем нам мирного неба над головой. Ильвера Шаймухаметова, руководитель службы семьи в Чекмагушевском районе