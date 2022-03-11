ХК «Салават Юлаев» прошел в следующий раунд плей-офф

Хоккеисты главной хоккейной команды Башкортостана прошли в следующий раунд плей-офф. «Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» со счетом 4:1 в серии.

Для «Сибири» пятая игра серии могла стать последней. Команда Андрея Мартемьянова вышла не просто играть, а биться за возможность продолжить сезон. Уже на первых минутах жесткий настрой вылился в жесткий силовой прием защитника «Сибири» Дениса Бодрова против нападающего «Салавата» Глеба Кузьмина. Игрок уфимской команды не смог самостоятельно покинуть лед. Но уже через несколько минут юлаевца привели в чувства.

Команды провели очень осторожный и безголевой первый период. Во втором на помощь хозяевам пришла удача. После скоростного прохода Алексея Пустозерова шайба рикошетом от конька Бодрова влетела в ворота «Сибири». Спустя несколько минут голом отметился вернувшийся в игру Глеб Кузьмин. Окончательно добить «Сибирь» мог Петр Хохряков. Но нападающий «Салавата» не смог реализовать выход один на один с вратарем в меньшинстве.

В начале третьего периода «Сибирь» допустила ошибку, которая стала роковой. Уже через 20 секунд после начала игрового отрезка гости позволили Николаю Кулемину увеличить преимущество «Салавата» до трех шайб. В такой ситуации игроки башкирской команды сами себе создали неприятности. «Сибирь» воспользовалась ошибкой защитника на синей линии, Шаров сократил отставание.

«Сибири» удалось сократить отставание до минимума. Отличился молодой защитник гостей Егор Аланов. Прекрасный шанс сравнять счет подарил сопернику юлаевец Виктор Тихонов. За минуту до конца третьего периода он нарушил правила. Андрей Мартемьянов заменил вратаря на шестого полевого. Но последний штурм ворот не дал результата. Победа «Салавата» – 3:2.